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ПОЛІТИКА

США виділили новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $375 мільйонів

26 вересня 2024, 07:25
США виділили новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $375 мільйонів
Це 66 за ліком транш допомоги з 2021 року.

Сполучені Штати оголосили про пакет допомоги Україні на 375 мільйонів доларів. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Пентагону.

Цей пакет майже вдвічі перевищує розмір нещодавніх поставок і  включає артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, протитанкові ракети та іншу важливу зброю та обладнання.

Зокрема, до нового пакету увійшли:

  • боєприпаси повітря-земля;
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • протитанковий ракетний комплекс TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • M1117 Armored Security Vehicles;
  • протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідок (MRAP);
  • легкі тактичні автомобілі;
  • броньовані мостові системи;
  • стрілецька зброя;
  • патрульні катери;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.  

Це 66-й з серпня 2021 року транш обладнання від адміністрації Байдена, який буде надано з запасів Пентагону.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України щодо забезпечення можливостей для надання підтримки, необхідної Україні для перемоги у війні", – йдеться у повідомленні Міноборони США.

США планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів. Це може відбутись 26 вересня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

За даними анонімних джерел видання, адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня - кінця федерального фінансового року.

СШАдопомога Україні

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