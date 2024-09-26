США виділили новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $375 мільйонів
Сполучені Штати оголосили про пакет допомоги Україні на 375 мільйонів доларів. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Пентагону.
Цей пакет майже вдвічі перевищує розмір нещодавніх поставок і включає артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, протитанкові ракети та іншу важливу зброю та обладнання.
Зокрема, до нового пакету увійшли:
- боєприпаси повітря-земля;
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- протитанковий ракетний комплекс TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- M1117 Armored Security Vehicles;
- протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідок (MRAP);
- легкі тактичні автомобілі;
- броньовані мостові системи;
- стрілецька зброя;
- патрульні катери;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
Це 66-й з серпня 2021 року транш обладнання від адміністрації Байдена, який буде надано з запасів Пентагону.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України щодо забезпечення можливостей для надання підтримки, необхідної Україні для перемоги у війні", – йдеться у повідомленні Міноборони США.
США планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів. Це може відбутись 26 вересня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.
За даними анонімних джерел видання, адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня - кінця федерального фінансового року.