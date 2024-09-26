США виділили новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $375 мільйонів

Це 66 за ліком транш допомоги з 2021 року.

Сполучені Штати оголосили про пакет допомоги Україні на 375 мільйонів доларів. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Пентагону.

Цей пакет майже вдвічі перевищує розмір нещодавніх поставок і включає артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, протитанкові ракети та іншу важливу зброю та обладнання.

Зокрема, до нового пакету увійшли:

боєприпаси повітря-земля;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

протитанковий ракетний комплекс TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

M1117 Armored Security Vehicles;

протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідок (MRAP);

легкі тактичні автомобілі;

броньовані мостові системи;

стрілецька зброя;

патрульні катери;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Це 66-й з серпня 2021 року транш обладнання від адміністрації Байдена, який буде надано з запасів Пентагону.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України щодо забезпечення можливостей для надання підтримки, необхідної Україні для перемоги у війні", – йдеться у повідомленні Міноборони США.

США планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів. Це може відбутись 26 вересня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

За даними анонімних джерел видання, адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня - кінця федерального фінансового року.