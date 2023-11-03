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США виділили пакет військової допомоги Україні на $425 мільйонів

03 листопада 2023, 19:57
США виділили пакет військової допомоги Україні на $425 мільйонів
Джерело: .ukrinform
Сполучені Штати передають Україні боєприпаси для систем ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, ПТРК тощо.
Сполучені Штати Америки оголосили нову військову допомогу для України загальною вартістю в 425 мільйонів доларів. 125 млн доларів скерують на невідкладні потреби України на полі бою, а ще 300 млн доларів підуть на зміцнення протиповітряної оборони в довгостроковій перспективі.
 

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Пакет допомоги на 125 мільйонів — це п’ятдесятий транш обладнання, який надається Україні адміністрацією Джо Байдена із запасів Пентагона з серпня 2021 року, — так званий Presidential Drawdown Authority (PDA). Він включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, а саме:

  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS та ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм; 
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат; 
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
  • 12 вантажівок для перевезення важкої техніки; 
  • спорядження для холодної погоди; 
  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Також США надають додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотникам у межах Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

На відміну від PDA, у межах якого обладнання для України беруть із запасів Міністерства оборони США, USAI відкриває можливість закупити для української армії нову техніку в американської промисловості. І на це передбачено 300 млн доларів, схвалених Конгресом.

Зазначається, що адміністрація Байдена продовжує закликати Конгрес виконати свої зобов’язання перед народом України, виділивши додаткове фінансування, щоб забезпечити Україні все необхідне для захисту від нападу росії.

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