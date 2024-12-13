США виділили пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів

Допомогу виділять з військових запасів США

Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зазначається, що до нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також Штати передадуть протитанкові озброєння та засоби для протидії безпілотникам.