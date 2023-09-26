США виділили Польщі $2 млрд кредиту на озброєння армії

У відомстві відзначають, що Варшава відіграє центральну роль у сприянні міжнародній допомозі Україні.

Сполучені Штати Америки оголосили про підписання угоди про позику на 2 мільярди доларів для підтримки оборонної модернізації Польщі.

Про це повідомляє Державний департамент США.

"Польща є відданим союзником США, і її безпека є життєво важливою для колективної оборони східного флангу НАТО", – йдеться у повідомленні.

У відомстві відзначають, що Варшава відіграє центральну роль у сприянні міжнародній допомозі Україні та зміцнює регіональну безпеку шляхом значних інвестицій у витрати на оборону.

Польща відмовилась від свого військового обладнання російського походження на користь багатомільярдної програми оборонної модернізації. Глава національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що про намір зробити Військо польське найсильнішою схуопутною армією Європи з 300 тисячами солдатів.