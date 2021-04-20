США виділили Україні додаткові $155 млн для протидії РФ і зміцнення демократії

На протидію російській агресії передбачено $63 млн доларів США, зокрема, для захисту прав людини та забезпечення доступу до правосуддя українцям

Сполучені Штати Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі $155 млн.

Додаткові ресурси будуть використані в цьому році для вирішення низки ключових питань, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, $34 млн виділять на підтримку зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців - для підтримки відновлення України після пандемії COVID-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг для українців; підвищення прозорості та розширення економічних можливостей у енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі; надання допомоги у розвитку земельного ринку як рушія економічного зростання та надходження інвестицій у аграрний сектор.

$14 млн буде використано для вдосконалення заходів із протидії корупції - з метою підтримки реформ та забезпечення захисту антикорупційних інституцій; зменшення обсягів корупційних дій у сфері охорони здоров'я та надання Україні допомоги у закупівлі життєво необхідних лікарських засобів; підтримки подальшого розвитку платформ електронного врядування.

На протидію російській агресії передбачено $63 млн доларів США, зокрема, для захисту прав людини та забезпечення доступу до правосуддя українцям, що постраждали від агресії; для зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи; розширення доступу громадян до якісної та об’єктивної інформації з метою протидії зловмисному впливу та дезінформації, підтримки євроінтеграції та посилення демократичних процесів в Україні.

На зміцнення демократії та врядування передбачено $44 млн. Кошти мають сприяти розширенню судової реформи; зміцненню новостворених об'єднаних територіальних громад та забезпеченню ширшого надання якісних послуг мешканцям; заохоченню молодіжного лідерства та інновацій.

Нагадаємо, що США попередили Росію про "ціну і наслідки" нової агресії проти України