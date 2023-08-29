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ПОЛІТИКА

США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн

29 серпня 2023, 21:02
США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн
Блінкен уточнив, що цей пакет озброєнь і техніки вартістю 250 мільйонів доларів реалізується в рамках раніше передбаченої для України допомоги.

Сполучені Штати Америки сьогодні, 29 серпня, оголосили про пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляє державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію і свій народ. Цей пакет містить важливе озброєння, яке допоможе Україні на полі бою", – йдеться у заяві.

Що входить до його складу:

  • ракети AIM-9 для ППО;
  • боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • засоби розмінування;
  • Javelin та інші протитанкові комплекси і ракети;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • машини швидкої допомоги;
  • підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
  • запасні частини, послуги, навчання і транспорт.

Блінкен уточнив, що цей пакет озброєнь і техніки вартістю 250 мільйонів доларів реалізується в рамках раніше передбаченої для України допомоги.

За його словами, США і далі допомагатимуть Україні.

"Щодня росія продовжує вести жорстоку загарбницьку війну, унаслідок якої загинуло безліч мирних жителів України та мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Їхні напади на українські порти і зернову інфраструктуру спричинили волатильність цін на ринках продовольства і зерна, а також посилили голод і глобальну продовольчу безпеку в усьому світі. росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати, союзники і партнери будуть єдині з Україною стільки, скільки буде потрібно", – наголосив американський держсекретар.

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