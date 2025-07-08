США виключили "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій

Рішення про скасування терористичного статуту з "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) набуде чинності 8 липня.

Сполучені Штати скасували статус іноземної терористичної організації для угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке відіграло ключову роль у поваленні режиму Башара Асада в Сирії.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Марко Рубіо.

За його словами, рішення про скасування терористичного статуту з "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) набуде чинності 8 липня.

Воно "є наслідком оголошеного розпуску ХТШ та зобов’язання сирійського уряду боротися з тероризмом у всіх його формах", додав державний секретар США.

"Скасування статусу іноземної терористичної організації є важливим кроком на шляху до реалізації бачення президента Трампа щодо стабільної, єдиної та мирної Сирії", – підкреслив Рубіо.

"Хаят Тахрір аш-Шам" на чолі з Ахмедом аль-Шараа очолили повстання проти Асада у грудні 2024 року, а після його втечі до Росії встановили контроль над країною. Аль-Шараа нині є перехідним президентом Сирії.

ХТШ виник як сирійське відгалуження "Аль-Каїди" й тому потрапило під санкції ООН, США та низки інших країн як терористична організація. Але з 2016 року воно заявило про розрив звʼязків з "Аль-Каїдою".