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США викрили схему ухилення від санкцій, пов'язану з російським олігархом Дерипаскою

14 травня 2024, 19:57
США викрили схему ухилення від санкцій, пов'язану з російським олігархом Дерипаскою
Фото: kommersant.ru
США внесли до списку санкцій одного російського громадянина і три російські компанії, причетних до спроби ухилення від санкцій.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до санкційних списків одного громадянина рф і три російські компанії.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну. 

Всі ці особи причетні до реалізації спроби ухилення від санкцій. Зловмисники розробили схему, через яку могли продати активи і розморозити акції російського олігарха Олега Дерипаски на понад 1,5 мільярда доларів.

У червні 2023 року Дерипаска погодив з громадянином росії Дмитром Бєлоглазовим, власником російської фірми з надання фінансових послуг "Титул" угоду з продажу заморожених акцій Дерипаски у європейській компанії. Через кілька тижнів після цієї домовленості створили дочірню російську фірму з надання фінансових послуг "Іліадіс". На початку 2024 року "Іліадіс" придбав російську інвестиційну холдингову компанію International Company Joint Stock Company Rasperia Trading Limited, яка володіє замороженими акціями Дерипаски.

Однак цю схему викрили, а росіянин і пов'язані з аферою фірми потрапили під санкції.

СШАсанкціївійна в Україніросія окупанти

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