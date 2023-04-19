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США викрили у себе мережу російських агентів впливу

19 квітня 2023, 08:10
США викрили у себе мережу російських агентів впливу
Польща США
Вони поширювали російську пропаганду.

У США висунули звинувачення особам, які займалися поширенням російської пропаганди та просували інтереси рф.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції США.

Так, за даними відомства, у штаті Флорида було звинувачено чотирьох громадян США та трьох росіян у роботі від імені російського уряду. Підозрюється, що звинувачені діяли як незареєстровані незаконні агенти російського уряду, сіяли розбрат і поширювали проросійську пропаганду. Вони брали участь у таємному фінансуванні та керуванні кандидатами на місцеві посади в Сполучених Штатах.

Крім того, в окремій справі в окрузі Колумбія було розкрито кримінальну справу за звинуваченням росіянки Наталії Бурлінової у змові з офіцером ФСБ з метою діяти як нелегальний агент рф у Сполучених Штатах.

"Департамент без вагань викриватиме та переслідуватиме тих, хто сіє розбрат і корумпує вибори в США на службі ворожих іноземних інтересів, незалежно від того, чи є винуватцями громадяни США чи іноземні особи за кордоном", - йдеться у повідомленні.

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