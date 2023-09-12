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США викриватимуть і протидіятимуть спробам росії отримати зброю ззовні

12 вересня 2023, 20:09
США викриватимуть і протидіятимуть спробам росії отримати зброю ззовні
Фото: DW
Сполучені Штати Америки продовжать виявляти, викривати і протидіяти намаганням кремля отримати зброю у Північної Кореї чи іншої країни для продовження війни проти України.

Про це передає Укрінформ.

"Після того, як Сполучені Штати викрили передачу переносних та інших ракет із КНДР російському угрупованню «Вагнер» у листопаді 2022 року, ми попередили, що росія активно докладає зусиль, щоби придбати додаткові боєприпаси, у тому числі шляхом діалогу на рівні лідерів", - заявив заступник постійного представника США при організації посол Роберт Вуд.

За його словами, кілька резолюцій Ради Безпеки ООН забороняють усім державам-членам закуповувати зброю або пов'язані з нею матеріали у КНДР. 

"росія прагне отримати значну кількість і різні типи боєприпасів для використання проти України та намагається для цього зблизити відносини з Північною Кореєю. Крім того, москва і Пхеньян можуть домовитися про постачання сировини, яка допоможе діяльності оборонно-промислового комплексу росії", - сказав дипломат.

Вуд додав, що Пхеньян, зі свого боку, може спрямувати отримані доходи на подальший розвиток незаконних програм зброї масового знищення та балістичних ракет.

"Ми продовжимо виявляти, викривати та протидіяти спробам росії придбати військову техніку у КНДР або у будь-якої іншої держави, яка готова підтримати війну рф проти України", - вважає представник США.

Він також закликав КНДР припинити будь-які спроби передати росії зброю.

"Ми також закликаємо всі держави-члени нагадати росії про її зобов’язання в Раді Безпеки й нагадати росії, що будь-яка передача зброї між двома країнами порушить ембарго ООН на постачання зброї КНДР, за яке проголосувала сама рф", - підсумував він.
РосіяСШАзброя

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