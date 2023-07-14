США викуплять у Тайваню "Яструби" для передачі Україні

Йдеться про зняті з озброєння ракетні комплекси ППО.

США домовилися викупити у Тайваню зняті з озброєння ракетні комплекси ППО Hawk, щоб передати їх в Україну.



Про це пише видання Chins Times.

Хоча Міноборони Тайваню не коментує таку закупівлю та стверджує, що списані ЗРК будуть утилізовані, журналістам стало відомо, що відповідна угода таки була укладена.

Hawk були списані у червні поточного року. Правила Тайваню дозволяють продавати надлишки військової продукції за особливих умов.



Йдеться про MIM-23 Hawk у модифікації Phase III — комплекс для перехоплення ракет дальністю до 40 км при максимальній висоті 18 км.