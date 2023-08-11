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США викупили в Ірану п'ятьох своїх громадян за $6 млрд – Bild

11 серпня 2023, 21:53
США викупили в Ірану п'ятьох своїх громадян за $6 млрд – Bild
Польща США
Іранські ЗМІ назвали угоду прикладом "чесної дипломатії".

Президент США Джо Байден підписав угоду з Іраном, за якою іранці відпускають на волю п'ятьох американців в обмін на доступ до шести мільярдів доларів.

Про це пише Bild.

Зараз ця сума, отримана від продажу іранської нафти, знаходиться на закритому банківському рахунку в Південній Кореї — влада Ірану втратила доступ до грошей через жорсткі економічні санкції, запроваджені західними країнами.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що іранський уряд зможе використати ці гроші виключно з "гуманітарною метою». «У будь-якому випадку Іран не отримає полегшення санкцій".

Іранські ЗМІ представили угоду зі США як перемогу консервативного уряду президента Ебрахіма Раїсі та назвали угоду прикладом "чесної дипломатії".

Ув'язнені, які за умовами договору мають повернутися до США, — це Морад Тахбаз, Емад Шаргі, Сіамак Намазі та ще два американці, які побажали залишитися невідомими.
 

Морада Тахбаза, наприклад, затримали у 2018 році: разом із колегами він використовував камери-пастки для спостереження за видами птахів, що зникають, проте іранська влада розцінила це як шпигунство. Емада Шаргі також звинуватили у шпигунстві 2018 року на в'їзді до Ірану — його засудили до 10 років позбавлення волі без суду та слідства. Сіамак Намазі вважається громадянином США, який найдовше утримується в Ірані: він перебуває за ґратами майже вісім років за "зв'язки з ворожою державою".

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