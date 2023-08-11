США викупили в Ірану п'ятьох своїх громадян за $6 млрд – Bild
Президент США Джо Байден підписав угоду з Іраном, за якою іранці відпускають на волю п'ятьох американців в обмін на доступ до шести мільярдів доларів.
Про це пише Bild.
Зараз ця сума, отримана від продажу іранської нафти, знаходиться на закритому банківському рахунку в Південній Кореї — влада Ірану втратила доступ до грошей через жорсткі економічні санкції, запроваджені західними країнами.
Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що іранський уряд зможе використати ці гроші виключно з "гуманітарною метою». «У будь-якому випадку Іран не отримає полегшення санкцій".
Іранські ЗМІ представили угоду зі США як перемогу консервативного уряду президента Ебрахіма Раїсі та назвали угоду прикладом "чесної дипломатії".
Морада Тахбаза, наприклад, затримали у 2018 році: разом із колегами він використовував камери-пастки для спостереження за видами птахів, що зникають, проте іранська влада розцінила це як шпигунство. Емада Шаргі також звинуватили у шпигунстві 2018 року на в'їзді до Ірану — його засудили до 10 років позбавлення волі без суду та слідства. Сіамак Намазі вважається громадянином США, який найдовше утримується в Ірані: він перебуває за ґратами майже вісім років за "зв'язки з ворожою державою".