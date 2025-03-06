Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США вимагають від України припинення вогню для підписання угоди про копалини – Bloomberg

06 березня 2025, 21:55
США вимагають від України припинення вогню для підписання угоди про копалини – Bloomberg
Shutterstock
Паралельно з вимогами до України американські чиновники ведуть переговори з рф
Президент США Дональд Трамп хоче пов'язати запропоновану американо-українську угоду про видобуток корисних копалин з вимогами до Києва щодо швидкого припинення вогню.
 
Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg. 
 
У Вашингтоні дали зрозуміти, що Трамп готовий завершити роботу над угодою про природні копалини за умови, що український лідер Володимир Зеленський погодиться на "реальний шлях до перемир'я і переговорів з москвою", кажуть співрозмовники видання. І нові – додаткові – умови є причиною того, що угоду досі не підписано попри публічні заяви керівництва США та України про готовність це зробити. 
 
Рух щодо цієї угоди може відбутися найближчими днями. Представники України та США можуть зустрітися в Саудівській Аравії, куди Зеленський має поїхати наступного тижня. Інші джерела журналістів наголошують, що позиція США завжди може змінитися, оскільки Трамп "часто змінює свою думку".
 
При цьому зазначається, що немає жодних ознак того, що путін готовий погодитися на припинення боїв. Також немає ознак того, що США підштовхують москву до компромісів, і це різко контрастує з вимогами, висунутими Києву. Видання нагадує, що будь-яке перемир'я потребуватиме згоди на припинення бойових дій як з боку росії, так і з боку України. 
 
"Останніми днями США чинили сильний тиск на Зеленського, призупинивши всю свою військову допомогу і припинивши розвідувальну діяльність, що, за словами європейських чиновників, мало на меті переконати українського прем'єра стати на шлях, який відповідає цілям Трампа", – йдеться в матеріалі. 
 
Подібних прецедентів дуже мало, і цей крок, на думку нинішніх і колишніх посадовців у США та Європі, може зашкодити трансатлантичним відносинам. За словами представника європейської розвідки, обмін інформацією між союзниками часто пов'язаний із захистом життя. Ця практика, як правило, розглядається поза політикою і не використовується "як зброя".
 
Київ покладається на розвідку союзників у всьому – від раннього попередження про російські повітряні атаки і наземні операції до виявлення військових цілей. Деякі можливості, надані Україні союзниками, в тому числі британські крилаті ракети, також спираються на американські дані.
 
Паралельно з вимогами до України американські чиновники ведуть переговори з росією. Хоча неясно, чи чиниться тиск на москву, щоб посадити її за стіл переговорів. 
 
Співрозмовники видання в Європі кажуть, що кінцева мета путіна – захоплення України – не змінилася. Вони наголошують, що російському президенту довіряти не можна. Деякі європейські чиновники побоюються, що прагнення Трампа до швидкого перемир'я без гарантій безпеки ризикує нав'язати Києву погану угоду, а це підірве безпеку континенту.
 
Ті ж самі чиновники скептично ставляться до того, що путін погодиться на розміщення західних миротворців в Україні. За їхніми словами, якщо москва дотримуватиметься цієї позиції на будь-яких переговорах, то Трампу стане зрозуміло, що саме путін не бажає йти на компроміс.
 
Найбільший страх у цьому сценарії полягає в тому, що Трамп просто піде, залишивши після себе крихке перемир'я, яке навряд чи втримається.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Технології
Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Переклад iPress – 06 березня 2025, 15:19
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Політика
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 06 березня 2025, 12:42
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Політика
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Переклад iPress – 06 березня 2025, 09:35
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Політика
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Переклад iPress – 05 березня 2025, 14:55
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Політика
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 березня 2025, 12:15
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Cуспільство
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 березня 2025, 08:44
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Політика
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Переклад iPress – 04 березня 2025, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється