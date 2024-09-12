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США вимагають від Зеленського план ударів по рф перед зняттям обмежень – Bloomberg

12 вересня 2024, 08:41
США вимагають від Зеленського план ударів по рф перед зняттям обмежень – Bloomberg
Фото: DW
Але очікувати дозволу від Вашингтону американською зброєю в найближчий час не варто.

Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по росії.

Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території росії, повідомляє агенція Bloomberg.

Також стало відомо, що Зеленський не зустрічатиметься із Байденом в п'ятницю, як повідомлялось раніше. 

Видання пише, що партнери України перш ніж ухвалювати рішення хочуть краще зрозуміти, чого планує досягти Київ.

"Блінкен та Ламмі хотів, щоб Зеленський презентував їм детальний план того, по яких саме цілях мають намір бити ЗСУ в разі зняття обмежень на удари по рф", - пише агенція. 

Зазначається, що зустріч Блінкена, Леммі та Зеленського тривала довше, ніж планувалося, і президент України детально пояснив, чому Києву потрібно завдати удару всередині росії. Джерело повідомило, що Зеленський сказав їм, що Україну цікавлять лише військові цілі, і обговорив плани своєї країни на найближчі місяці.

За даними Bloomberg, цього тижня не очікується змін в обмеженнях, але президент Джо Байден і прем’єр-міністр Британії Кейр Стармер зустрінуться у Вашингтоні для того, щоб обговорити це питання.

Напередодні зустрічі з Блінкеном і Ламмі Зеленський сказав, що під час зустрічі з Байденом цього місяця на Генеральній Асамблеї ООН посилить свій заклик до пом’якшення обмежень на поставки озброєнь.

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив, що рішення про надання Україні далекобійної зброї залежить від чотирьох конкретних країн: США, Великої Британії, Франції і Німеччини.

Джерела також повідомляли, що у Зеленського залишився останній шанс переконати Байдена дозволити бити по рф. Можливість буде на конференції ООН.

 
СШАвійна в Україніудари по рф

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