США винесли Україну на спеціальний перегляд у звітах про права людини

У цій же двадцятці є і росія.

Україна потрапила до переліку з 20 країн, щодо яких щорічні звіти Державного департаменту США про міжнародні права людини мають бути позначені для спеціального перегляду і редагування.

Про це повідомляє американський громадський мовник NPR.

Тут кажуть, що нові інструкції, котрі містяться у внутрішній записці Державного департаменту, передбачають, що ревізію оцінки стану справ із правами людини має зробити «старший радник» Держдепу, який є політичним призначенцем.

У цьому списку з двадцяти країн Україна опинилася в одному доволі строкатому переліку разом із росією, Аргентиною, Єгиптом, Південною Африкою, Сербією, Італією, Філіппінами, Канадою, Мексикою, Великою Британією, а також з Угорщиною та Сальвадором.