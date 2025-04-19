США винесли Україну на спеціальний перегляд у звітах про права людини
Україна потрапила до переліку з 20 країн, щодо яких щорічні звіти Державного департаменту США про міжнародні права людини мають бути позначені для спеціального перегляду і редагування.
Про це повідомляє американський громадський мовник NPR.
Тут кажуть, що нові інструкції, котрі містяться у внутрішній записці Державного департаменту, передбачають, що ревізію оцінки стану справ із правами людини має зробити «старший радник» Держдепу, який є політичним призначенцем.
У цьому списку з двадцяти країн Україна опинилася в одному доволі строкатому переліку разом із росією, Аргентиною, Єгиптом, Південною Африкою, Сербією, Італією, Філіппінами, Канадою, Мексикою, Великою Британією, а також з Угорщиною та Сальвадором.