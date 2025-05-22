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США випробували ядерну ракету дальністю 6700 км

22 травня 2025, 11:03
США випробували ядерну ракету дальністю 6700 км
Sébastien Lecornu
Вона пролетіла понад усю відстань км над Тихим океаном до полігону на Маршаллових островах.

Вчора о 00:01 за тихоокеанським часом з космічної бази Ванденберг, Каліфорнія, об'єднана команда льотчиків Глобального ударного командування ВПС запустила неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III, оснащену однією високоточною боєголовкою Mark-21.

Про це пише Air Force Global Strike Command.

Випробувальний запуск став частиною рутинних і періодичних заходів, спрямованих на демонстрацію того, що ядерні засоби стримування США залишаються безпечними, надійними та ефективними перед обличчям загроз 21-го століття.

Глобальне ударне командування ВПС США заявило, що це було планове випробування.

Сьогодення надає цьому випробуванню набагато глибшого значення.

Minuteman III подолала приблизно 6 759 км до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана Командування космічної і протиракетної оборони армії США, розташованого в Республіці Маршаллові Острови на атолі Кваджалейн.

"Ракета Minuteman III залишається наріжним каменем стратегічного стримування.. Непохитна відданість військовослужбовців ВПС, які забезпечують його готовність, є доказом притаманної йому смертоносності", - сказав полковник Дастін Гармон, командир 377-ї групи випробувань та оцінки.

 
СШАядерна зброя

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