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ПОЛІТИКА

США вислали понад 100 китайських мігрантів в рамках рідкісної масової депортації

03 липня 2024, 16:02
США вислали понад 100 китайських мігрантів в рамках рідкісної масової депортації
Міністерство національної безпеки Штатів каже, що планує більше таких "великих рейсів".

США вислали 116 китайських мігрантів першим подібним "великим чартерним рейсом" за останні п'ять років.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми будемо продовжувати застосовувати наші імміграційні закони й висилати осіб, які не мають законних підстав залишатися в Сполучених Штатах", - заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Міністерство національної безпеки Штатів співпрацює з Китаєм для "скорочення і стримування нелегальної міграції та припинення незаконного переправлення людей".  Також відомство працює з Пекіном над збільшенням кількості рейсів з депортації мігрантів у майбутньому.

Останніми роками у Штатів були труднощі з депортацією китайських громадян, які не мають права перебувати в Америці, оскільки Пекін чинив опір їхньому поверненню. Минулого року в США різко зросла кількість китайських мігрантів, які нелегально в'їжджали в країну з Мексики.

У 2023 році американські прикордонники заарештували понад 37 тисяч громадян Китаю на південному кордоні, що в десять разів більше, ніж у попередньому році.

Це питання дедалі частіше стає об'єднувальним гаслом для республіканців і колишнього президента США Дональда Трампа, які висловлюють підозри щодо того, чому китайські мігранти прибувають до Штатів.

Правозахисні організації занепокоєні, що така риторика може сприяти утискам, тоді як самі мігранти пояснюють своє прибуття метою уникнути бідності та репресій.

На початку цього року Вашингтон і Пекін відновили співпрацю з питань міграції. Китайський уряд заявив, що рішуче виступає проти "всіх форм нелегальної міграції".

Раніше цього року чартерний рейс відправив невелику кількість мігрантів до північно-східного китайського міста Шеньян. США не повідомили, скільки людей було на цьому рейсі 30 березня, але, згідно з даними відстеження, літак Gulfstream V зазвичай вміщує 14 пасажирів.

Повідомлення про новий великий чартерний рейс з'явилося на тлі зусиль, спрямованих на перекриття ключових маршрутів, якими китайські мігранти намагаються потрапити до західної півкулі.

Нещодавно Штати оголосили, що візьмуть на себе витрати на репатріацію мігрантів, які нелегально в'їжджають до Панами, в межах домовленостей з новим президентом цієї центральноамериканської країни. Крім того, з 1 липня Еквадор фактично відновив вимогу наявності віз для громадян Китаю після того, як південноамериканська країна заявила про тривожне зростання нелегальної міграції. Еквадор був однією з двох континентальних країн Америки, які дозволяли безвізовий в'їзд китайським громадянам, і став популярною відправною точкою для мігрантів з Китаю, які потім прямували до США.

СШАКитаймігрантидепортація

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