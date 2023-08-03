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ПОЛІТИКА

США висловлюють занепокоєння з приводу контршпигунської діяльності Китаю – Reuters

03 серпня 2023, 10:05
США висловлюють занепокоєння з приводу контршпигунської діяльності Китаю – Reuters
Фото: ЕРА
Нещодавно Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що країна повинна заохочувати населення до контршпигунської роботи.

Сполучені Штати висловили стурбованість у зв'язку із закликом Китаю заохочувати своїх громадян долучатися до контршпигунської діяльності і заявили, що уважно стежать за виконанням розширеного закону Пекіна про боротьбу зі шпигунством.

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 1 серпня, Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що країна повинна заохочувати своїх громадян долучатися до контршпигунської роботи, в тому числі створювати канали для повідомлень про підозрілу діяльність і винагороджувати їх за це. За словами Міністерства, має бути створена система, яка зробить "нормальною" участь звичайних людей у контррозвідці.

Ця заява послідувала за розширенням китайського антишпигунського закону, який набув чинності в липні і забороняє передачу інформації, що має відношення до національної безпеки. Це занепокоїло Сполучені Штати, які попередили, що іноземні компанії в Китаї можуть бути покарані за звичайну ділову активність.

"У нас є занепокоєння з цього приводу, безумовно, заохочення громадян шпигувати один за одним викликає велике занепокоєння", - заявив речник Державного департаменту Метт Міллер на щоденному брифінгу.

"Ми, як і раніше, уважно стежимо за виконанням нового китайського закону про боротьбу зі шпигунством, який значно розширює сферу діяльності, що вважається шпигунством", - додав він.

За останні роки Китай заарештував і затримав десятки китайських та іноземних громадян за підозрою у шпигунстві. Заяви Пекіна про те, що йому загрожують шпигуни, з'явилися на тлі того, як західні країни, передусім США, звинувачують Китай у шпигунстві та кібератаках. Пекін відкидає ці звинувачення.

СШАКитайшпигунство

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