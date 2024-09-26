США висловили занепокоєння щодо плану Зеленського на перемогу у війні – WSJ

Зазначається, що у плані Зеленського немає чіткої стратегії перемоги над росією.

Адміністрація президента США Джо Байдена висловлює занепокоєння щодо плану президента України Володимира Зеленського на перемогу у війні проти росії, вважаючи його недостатньо деталізованим.

Як повідомляє The Wall Street Journal, американські посадовці назвали цей план "перепакованим проханням" про надання додаткової зброї та зняття обмежень на використання ракет далекого радіусу дії.

Зеленський планує обговорити цей план з Байденом під час їхньої зустрічі у Білому домі, де американська адміністрація вперше почує його в повному обсязі. Водночас деякі американські та європейські чиновники, ознайомлені з ключовими аспектами цього плану, зазначають, що він не містить чіткої стратегії для досягнення перемоги України на тлі постійного наступу російських військ на полі бою.

"Я не вражений, там не так багато нового", – сказав один із високопосадовців.

Ключовий аспект плану передбачає, що Сполучені Штати мають надати Україні можливість використовувати зброю на власний розсуд, включно з можливістю завдавати ударів по території росії. Про це зазначив президент Фінляндії Александр Стубб у коментарі для видання, додаючи, що без таких повноважень Київ не зможе ефективно протистояти російським атакам.

Однак США досі не схвалюють прохання України зняти обмеження на використання ракет далекої дії, які надаються Вашингтоном і Лондоном, з побоювань ескалації конфлікту. Цю позицію займає і канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявивши, що не підтримає зняття обмежень, оскільки це "несумісне з його переконаннями". Водночас низка європейських лідерів, зокрема міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, наполягає на тому, що Україна повинна мати право використовувати цю зброю для ударів углиб рф, щоб захистити свою територію.

Зеленський, виступаючи на Генасамблеї ООН, попередив про загрози з боку росії, пов'язані з можливими ударами по українській енергетичній інфраструктурі та атомних електростанціях. Водночас, за лаштунками, президент України висунув більш радикальні вимоги, сподіваючись отримати від США та союзників повну підтримку у військовому питанні, зазначають американські та європейські джерела.

На думку представників адміністрації Байдена, найбільш детально розробленою частиною українського плану є запити щодо зброї. Решта ключових елементів, що стосуються політичних реформ і економіки, залишаються менш конкретними.