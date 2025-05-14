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США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО у Гаазі

14 травня 2025, 13:53
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО у Гаазі
Україна НАТО
Станом на зараз запрошення на саміт надіслали лише чотирьом азійським партнерам
Сполучені Штати Америки виступають проти того, щоб запрошувати президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі, який запланований на 24 червня.
 
Про це повідомляє ANSA.
 
Станом на зараз запрошення на саміт надіслали лише чотирьом азійським партнерам:
 
  • Японії;
  • Південній Кореї;
  • Австралії;
  • Новій Зеландії.
 
"Майже всі союзники висловили Вашингтону здивування з приводу цього вибору", - заявило одне з джерел ANSA.
 
Зазначається, що це питання також можуть порушити під час неформальної зустрічі голів Міністерства закордонних справ (МЗС), яка проходитиме сьогодні, 14 травня, ввечері, в Анталії. Водночас жодних рішень не очікується.
 
Під час саміту НАТО, як пише ANSA, можливий "дуже лаконічний" порядок денний, на відмінну від попередніх засідань, щоб уникнути напруги з головою Білого дому Дональдом Трампом.

 

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