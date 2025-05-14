США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО у Гаазі

Станом на зараз запрошення на саміт надіслали лише чотирьом азійським партнерам

Сполучені Штати Америки виступають проти того, щоб запрошувати президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі, який запланований на 24 червня.

Станом на зараз запрошення на саміт надіслали лише чотирьом азійським партнерам:

Японії;

Південній Кореї;

Австралії;

Новій Зеландії.

"Майже всі союзники висловили Вашингтону здивування з приводу цього вибору", - заявило одне з джерел ANSA.