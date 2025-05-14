США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО у Гаазі
14 травня 2025, 13:53
Україна НАТО
Станом на зараз запрошення на саміт надіслали лише чотирьом азійським партнерам
Сполучені Штати Америки виступають проти того, щоб запрошувати президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі, який запланований на 24 червня.
Про це повідомляє ANSA.
Станом на зараз запрошення на саміт надіслали лише чотирьом азійським партнерам:
- Японії;
- Південній Кореї;
- Австралії;
- Новій Зеландії.
"Майже всі союзники висловили Вашингтону здивування з приводу цього вибору", - заявило одне з джерел ANSA.
Зазначається, що це питання також можуть порушити під час неформальної зустрічі голів Міністерства закордонних справ (МЗС), яка проходитиме сьогодні, 14 травня, ввечері, в Анталії. Водночас жодних рішень не очікується.
Під час саміту НАТО, як пише ANSA, можливий "дуже лаконічний" порядок денний, на відмінну від попередніх засідань, щоб уникнути напруги з головою Білого дому Дональдом Трампом.