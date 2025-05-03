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США висунули жорсткі умови Ірану щодо ядерної угоди

03 травня 2025, 12:23
США висунули жорсткі умови Ірану щодо ядерної угоди
Фото: DW
Ключовими умовами для досягнення угоди є повна відмова Тегерану від підтримки терористичних організацій, зокрема хуситів у Ємені, згортання ракетної програми та припинення будь-якого збагачення урану на своїй території.
Іран заявляє про своє право на ядерний цикл, США вимагають повної капітуляції в переговорах.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран має припинити збагачення урану та розробку ракет дальнього радіусу дії, а також дозволити американським інспекторам відвідувати ядерні об’єкти.
 
За словами очільника американської дипломатії, ключовими умовами для досягнення угоди є повна відмова Тегерану від підтримки терористичних організацій, зокрема хуситів у Ємені, згортання ракетної програми та припинення будь-якого збагачення урану на своїй території.
 
Він також зазначив, що Іран має імпортувати ядерне паливо, необхідне для мирної енергетики, а не виробляти його самостійно.
 
"Якщо ви можете збагачувати уран до рівня 3,67%, вам потрібно лише кілька тижнів, щоб досягти 20%, потім 60%, і зрештою 80 або 90%, необхідних для створення ядерної зброї. Усі країни, які мають програми зі збагачення урану, вже володіють ядерною зброєю", - зазначив Рубіо.
 
Він підкреслив, що майбутній інспекційний режим повинен включати участь американських фахівців та передбачати доступ до всіх об’єктів Ірану, включно з військовими.
 
У відповідь на це міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що країна не відмовиться від своїх законних прав у рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). За його словами, Іран, як одна з країн-засновниць Договору, має право на повний цикл виробництва ядерного палива.
 
"Повторення неправдивих тверджень, не змінює реальності. Є низка держав, які є членами ДНЯЗ, здійснюють збагачення урану та водночас повністю відмовилися від ядерної зброї. Максималістські вимоги і погрозлива риторика лише знижують шанси на успіх", - зазначив Аракчі.
 
Він наголосив, що досягнення стабільної та довготривалої угоди залишається можливим за наявності політичної волі та справедливого підходу з боку Сполучених Штатів.

 

СШАІранвійна в Україніросія окупанти

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