Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США витратять майже трильйон доларів на ядерну програму – Axios

14 травня 2025, 19:23
США витратять майже трильйон доларів на ядерну програму – Axios
Фото: financialtribune.com
Ця сума є більшою, ніж витрачається на багато федеральних агентств.

США протягом наступних 10 років виділять майже 1 трильйон доларів на експлуатацію, обслуговування та модернізацію ядерного потенціалу країни. Ця сума є більшою, ніж витрачається на багато федеральних агентств.

Про це пише Axios

Зазначається, що сукупні ядерні плани міністерств оборони та енергетики США на 2025-34 роки становлять 946 млрд доларів. 

"Величезні витрати, підраховані в цьому звіті, не були передбачені на початку програми ядерної модернізації. Повернення до "героїчного способу виробництва" ядерної зброї не буде", - підкреслив директор Лос-Аламоської дослідницької групи, яка стежить за об'єктами і діяльністю Національної адміністрації з ядерної безпеки, Грег Мелло.

За його словами, навіть якщо Конгрес виділить на 100 чи 200 млрд доларів більше на ядерну зброю, система, яка її виробляє, не зможе "виконувати завдання" роками, якщо "взагалі зможе". 

Як зазначили у Бюджетному комітеті США, на програми закупівлі ядерної зброї припадає майже 12% запланованих витрат Міноборони країни на наступне десятиліття. Це означає, що Міністерству оборони потрібно буде робити "складний вибір щодо того, які програми продовжувати".

Також виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєнням Деріл Кімбелл зауважив, що "стрімке зростання" цін відволікає ресурси від "інших більш нагальних людських потреб і пріоритетів національної безпеки".

Своєю чергою деякі бізнесмени вважають, що це можна зробити ефективніше. 

"Що ми бачимо тут, так це дійсно сильну потребу уряду США, особливо в питанні ядерного стримування, шукати можливості для співпраці з приватним сектором", - зауважив засновник компанії Fuse Джей Сі Бтайче в інтерв'ю Axios.

За його словами, Fuse планує стати "новим лідером у сфері ядерної безпеки". 

"Нинішня тенденція призведе лише до подальшого збільшення витрат і затягування термінів, а ми як країна просто не можемо собі цього дозволити", - сказав Бтайче.

СШАядерна зброя

Останні матеріали

Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Політика
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2025, 08:07
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2025, 14:24
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється