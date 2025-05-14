США витратять майже трильйон доларів на ядерну програму – Axios

Ця сума є більшою, ніж витрачається на багато федеральних агентств.

США протягом наступних 10 років виділять майже 1 трильйон доларів на експлуатацію, обслуговування та модернізацію ядерного потенціалу країни. Ця сума є більшою, ніж витрачається на багато федеральних агентств.

Про це пише Axios.

Зазначається, що сукупні ядерні плани міністерств оборони та енергетики США на 2025-34 роки становлять 946 млрд доларів.

"Величезні витрати, підраховані в цьому звіті, не були передбачені на початку програми ядерної модернізації. Повернення до "героїчного способу виробництва" ядерної зброї не буде", - підкреслив директор Лос-Аламоської дослідницької групи, яка стежить за об'єктами і діяльністю Національної адміністрації з ядерної безпеки, Грег Мелло.

За його словами, навіть якщо Конгрес виділить на 100 чи 200 млрд доларів більше на ядерну зброю, система, яка її виробляє, не зможе "виконувати завдання" роками, якщо "взагалі зможе".

Як зазначили у Бюджетному комітеті США, на програми закупівлі ядерної зброї припадає майже 12% запланованих витрат Міноборони країни на наступне десятиліття. Це означає, що Міністерству оборони потрібно буде робити "складний вибір щодо того, які програми продовжувати".

Також виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєнням Деріл Кімбелл зауважив, що "стрімке зростання" цін відволікає ресурси від "інших більш нагальних людських потреб і пріоритетів національної безпеки".

Своєю чергою деякі бізнесмени вважають, що це можна зробити ефективніше.

"Що ми бачимо тут, так це дійсно сильну потребу уряду США, особливо в питанні ядерного стримування, шукати можливості для співпраці з приватним сектором", - зауважив засновник компанії Fuse Джей Сі Бтайче в інтерв'ю Axios.

За його словами, Fuse планує стати "новим лідером у сфері ядерної безпеки".

"Нинішня тенденція призведе лише до подальшого збільшення витрат і затягування термінів, а ми як країна просто не можемо собі цього дозволити", - сказав Бтайче.