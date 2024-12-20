США витратили $30 млн на утримання супер'яхти російського олігарха Сулеймана Керімова – WP

WP зазначає, що тоді арешт яхти подавалася як "велика перемога" в економічній війні президента Джо Байдена проти російського диктатора владіміра путіна після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

За два з половиною роки арешту супер’яхти Amadea російського мільярдера Сулеймана Керімова, США витратили близько 30 млн доларів на її утримання. Яхту планували продати й передати кошти Україні.

Про це йдеться в публікації The Washington Post.

Зазначається, що 2 червня 2022 року уряд Сполучених Штатів витратив понад 12 тисяч доларів на очищення корпусу Amadea. Шість днів по тому за кошти платників податків купили продукти на 52 тисячі доларів для 30 членів екіпажу цього судна.

Ще через п’ять днів за 277 тисяч доларів для яхти закупили 52 800 галонів пального перед її подорожжю з Фіджі до Сан-Дієго, де цю яхту впродовж двох років утримують за кошти американців.

Видання отримало в розпорядження понад 1300 сторінок документів, в яких детально описано те, як уряд США утримував російську супер’яхту вартістю 325 мільйонів доларів з моменту її арешту на Фіджі у травні 2022 року.

WP зазначає, що тоді арешт яхти подавалася як "велика перемога" в економічній війні президента Джо Байдена проти російського диктатора владіміра путіна після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Сполучені Штати стверджували, що яхта належить російському магнату-золотодобувачу Сулейману Керімову, який перебуває під санкціями з 2018 року в рамках ширшої кампанії США проти союзників путіна, і домагалися її швидкого продажу.

Очікувалося, що виручені кошти будуть передані Україні на її оборону. Однак яхта Amadea досі не принесла жодних коштів для України — і її арешт мав певний мінус — десятки мільйонів доларів на обслуговування, що оплачувалися коштом платників податків США, пише видання.

До цього часу ці витрати залишалися здебільшого прихованими від громадськості. Однак документи, які отримала газета, а також федеральні судові матеріали свідчать, що США витратили близько 30 мільйонів доларів на утримання Amadea з моменту її арешту. Цю цифру пізніше підтвердила виданню представниця Міністерства юстиції.

За даними Міністерства юстиції, США арештували активи кремлівських олігархів на суму близько 650 мільйонів доларів. Однак більшість з цієї суми походить від Amadea та Tango — ще однієї російської супер’яхти, за утримання якої платять американські платники податків. Уряд також не зміг її продати.

За даними видання, уряд США витратив 30 млн доларів на:

12 458 доларів пішло в червні 2022 року на очищення корпусу суперяхти,

52 717 доларів тоді ж витратили на м’ясо, рибу, молочні продукти, хліб, спеції та інші продукти для 30 членів екіпажу,

277 200 доларів влада США заплатила за паливо на перехід яхти з Фіджі до Сан-Дієго,

не менш ніж 3000 доларів на авіаперельоти;

понад 4000 доларів було витрачено на номери в готелі Wailoaloa Seascape на Фіджі;

тисячі доларів пішли на оренду автомобілів на Фіджі;

неназвані суми пішли на підтримку басейну, шовкових килимів та меблів з шовковою оббивкою "в постійно кондиціонованому середовищі", регулярне планове миття яхти, обслуговування яхти спеціалізованою командою з оплатою проживання;

понад 1000 доларів коштував iPhone 11 для капітанського містка корабля;

988 доларів коштувала уніформа для екіпажу;

1216 доларів було витрачено в лютому 2023 року на туалетні йоржики та тримачі.

Зазначається, що влада США не може конфіскувати Amadea або інші активи російських олігархів, що потрапили під санкції, доки суд не визнає, що вони були використані в рамках федерального злочину.

WP пояснює, що розгляд питання щодо вилучення таких активів може тривати роками. До ухвалення рішення утриманням яхти займається уряд США. Існує ймовірність, що Сполучені Штати будуть змушені повернути яхту Керімову без жодної компенсації, додає видання.

Попри значні витрати, вартість активу зменшується. Під час арешту яхта оцінювалася в 325 млн доларів. За даними федерального суду, її вартість наразі становить 230 млн доларів.