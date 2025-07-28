Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США витратили чверть ракет THAAD під час війни Ізраїлю з Іраном – CNN

28 липня 2025, 13:09
США витратили чверть ракет THAAD під час війни Ізраїлю з Іраном – CNN
Фото: mda.mil
Всього було випущено понад 100, а можливо й 150 ракет, що значно перевищує темпи їхнього виробництва.

Під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні Сполучені Штати витратили близько чверті своїх запасів ракет-перехоплювачів THAAD.

Про це пише CNN з посиланням на два джерела, знайомі з операцією.

Всього було випущено понад 100, а можливо й 150 ракет, що значно перевищує темпи їхнього виробництва.

США мають сім систем THAAD, з яких дві були розгорнуті в Ізраїлі. Така інтенсивність застосування виявила слабкі місця в американській системі протиракетної оборони та виснажила критично важливий ресурс у момент, коли підтримка Ізраїлю серед американської громадськості знизилась до історичного мінімуму.

Минулого року США виробили лише 11 нових ракет THAAD, а у 2026 році очікується виробництво ще 12. Пентагон планує закупити 37 нових ракет наступного року, частково фінансуючи це через останній законопроєкт президента Дональда Трампа.

"Бюджет включає додаткові 1,3 мільярда доларів на покращення промислового ланцюга поставок та 2,5 мільярда на розширення виробництва ракет і боєприпасів", — повідомив представник Міністерства оборони США.

Втім, експерти наголошують на гострій нестачі систем, перехоплювачів та виробничих потужностей. Мара Карлін, колишня помічниця міністра оборони США, підкреслила:

"Протиповітряна оборона зараз актуальна на всіх основних театрах військових дій. І немає достатньо систем. Немає достатньо перехоплювачів. Немає достатньо виробництва".

Експерти вважають, що мінімальна кількість випущених ракет становить 80, а CNN підтвердила цю цифру за відеоматеріалами.

"12-денна війна в червні цього року фактично стала першою значною витратою ракет-перехоплювачів THAAD. Ізраїль досяг відносного успіху в обороні (за допомогою США) від простих іранських ракет – ціною виснаження наявних арсеналів ракет-перехоплювачів", — зазначив Тимур Кадишев з Гамбурзького університету.

СШАІзраїльІранракетиTHAAD

Останні матеріали

Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
Кремль працював на Трампа. Габбард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
Кремль працював на Трампа. Габбард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється