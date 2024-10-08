США витратили майже $23 млрд на підтримку Ізраїлю за рік

Згідно з даними дослідників, сума, надана Ізраїлю торік, є найвищою з моменту початку прямої американської допомоги цій країні в 1959 році.

Проєкт "Ціна війни" в Університеті Брауна виявив, що США витратили щонайменше 22,76 млрд доларів на підтримку Ізраїлю за минулий рік і на пов'язані з цим американські військові операції в регіоні, включаючи боротьбу з підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами в Червоному морі. США були провідним постачальником військової допомоги Ізраїлю протягом десятиліть і протягом багатьох років виділяли країні близько 3 мільярдів доларів щорічно.

Про це пише The Hill.

Згідно з дослідженням, США також витратили щонайменше 4,86 млрд доларів на підтримку військових активів у регіоні та операції проти повстанців-хуситів у Ємені, які з листопада нападають на комерційне судноплавство в Червоному морі.

США також розгорнули близько 43 тисячі військовослужбовців на Близькому Сході в рамках зусиль, спрямованих на стримування ширшої регіональної війни. Стратегічні військові засоби, направлені в регіон, включають авіаносну ударну групу ВМС США "Лінкольн", десантні кораблі й підводний човен з керованою ракетою.

Це дослідження вважається консервативною оцінкою і, ймовірно, не враховує повної вартості операцій. Ці цифри також не враховують оголошеного в серпні продажу зброї Ізраїлю на суму 20 мільярдів доларів, на реалізацію якого підуть роки.