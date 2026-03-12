США витратили понад $11 млрд за перші шість днів війни з Іраном – NYT

Остаточні витрати можуть зрости.

Перші шість днів війни з Іраном коштували Сполученим Штатам Америки щонайменше $11,3 млрд. Про це під час закритого брифінгу на Капітолійському пагорбі у вівторок представники Пентагону поінформували законодавців.

Про це пише The New York Times із посиланням на три джерела.

Водночас у цю суму не включено значну частину витрат, пов’язаних із підготовкою операції, зокрема розгортання військової техніки та особового складу перед початком перших ударів. Тому остаточна цифра, ймовірно, є значно більшою.

Раніше The New York Times і The Washington Post повідомляли, що під час попередніх брифінгів для законодавців оборонне відомство заявляло: лише за перші два дні війни американські військові використали боєприпаси на $5,6 млрд.

Це значно більші витрати і темпи використання озброєння, ніж повідомлялося публічно раніше. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), перші 100 годин операції могли коштувати приблизно $3,7 млрд, або близько $891 млн на день.

Під час початкової хвилі ударів США застосовували, зокрема, керовані планерні бомби AGM-154, вартість яких становить від $578 тисяч до $836 тисяч за одиницю. ВМС США закупили близько 3 тисяч таких бомб майже два десятиліття тому.

Водночас американські військові заявляли, що планують переходити на використання значно дешевших боєприпасів, зокрема систем Joint Direct Attack Munition (JDAM). Найменша бойова частина для таких бомб коштує приблизно $1000, а комплект наведення — близько $38 тисяч.

На тлі зростання витрат у Конгресі тривають дискусії щодо фінансування війни.

Деякі республіканці, зокрема сенатор від Кентуккі Мітч Макконнелл, який очолює підкомітет, що фінансує Пентагон, закликали збільшити витрати на виробництво боєприпасів.

Водночас інші республіканці виступають проти різкого зростання військового фінансування і ставлять під сумнів ідею виділення додаткових коштів на конфлікт, який, на їхню думку, може затягнутися.

Демократи також заявляють, що не готові підтримати екстрене фінансування операції, доки адміністрація не надасть Конгресу більше інформації про стратегію США та можливий сценарій завершення війни.