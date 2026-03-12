Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США витратили понад $11 млрд за перші шість днів війни з Іраном – NYT

12 березня 2026, 10:20
США витратили понад $11 млрд за перші шість днів війни з Іраном – NYT
з вільних джерел
Остаточні витрати можуть зрости.

Перші шість днів війни з Іраном коштували Сполученим Штатам Америки щонайменше $11,3 млрд. Про це під час закритого брифінгу на Капітолійському пагорбі у вівторок представники Пентагону поінформували законодавців.

Про це пише The New York Times із посиланням на три джерела.

Водночас у цю суму не включено значну частину витрат, пов’язаних із підготовкою операції, зокрема розгортання військової техніки та особового складу перед початком перших ударів. Тому остаточна цифра, ймовірно, є значно більшою.

Раніше The New York Times і The Washington Post повідомляли, що під час попередніх брифінгів для законодавців оборонне відомство заявляло: лише за перші два дні війни американські військові використали боєприпаси на $5,6 млрд.

Це значно більші витрати і темпи використання озброєння, ніж повідомлялося публічно раніше. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), перші 100 годин операції могли коштувати приблизно $3,7 млрд, або близько $891 млн на день.

Під час початкової хвилі ударів США застосовували, зокрема, керовані планерні бомби AGM-154, вартість яких становить від $578 тисяч до $836 тисяч за одиницю. ВМС США закупили близько 3 тисяч таких бомб майже два десятиліття тому.

Водночас американські військові заявляли, що планують переходити на використання значно дешевших боєприпасів, зокрема систем Joint Direct Attack Munition (JDAM). Найменша бойова частина для таких бомб коштує приблизно $1000, а комплект наведення — близько $38 тисяч.

На тлі зростання витрат у Конгресі тривають дискусії щодо фінансування війни.

Деякі республіканці, зокрема сенатор від Кентуккі Мітч Макконнелл, який очолює підкомітет, що фінансує Пентагон, закликали збільшити витрати на виробництво боєприпасів.

Водночас інші республіканці виступають проти різкого зростання військового фінансування і ставлять під сумнів ідею виділення додаткових коштів на конфлікт, який, на їхню думку, може затягнутися.

Демократи також заявляють, що не готові підтримати екстрене фінансування операції, доки адміністрація не надасть Конгресу більше інформації про стратегію США та можливий сценарій завершення війни.

СШАвійнаІран

Останні матеріали

Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Політика
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Переклад iPress – 10 березня 2026, 13:39
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється