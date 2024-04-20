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ПОЛІТИКА

США виведуть війська з Нігеру – Reuters

20 квітня 2024, 13:24
США виведуть війська з Нігеру – Reuters
Фото: defense.gov
У країні перебуває більше тисячі американських військових.

США виведуть свої війська з Нігеру — відповідна домовленість досягнута між заступником держсекретаря Штатів Куртом Кемпбеллом і керівництвом Нігеру.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело.

Станом на минулий рік у країні перебувало дещо більше тисячі американських військовослужбовців. Військові США діяли в Нігері з двох баз, включаючи базу безпілотників поблизу Агадеса в центральній частині країни.

З 2018 року ця база використовується для ударів по бойовиках "Ісламської держави" і "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін", філії "Аль-Каїди", в регіоні Сахеля.

Найближчими днями відбудуться переговори про те, як виглядатиме це скорочення військової присутності. Дипломатичні та економічні відносини між США і Нігером залишаться.

У п'ятницю, 19 квітня, New York Times повідомила, що понад тисяча американських військовослужбовців покинуть Нігер найближчими місяцями.

Минулого місяця керівна хунта Нігеру заявила, що негайно скасовує військову угоду, яка дозволяла військовослужбовцям і цивільному персоналу Міністерства оборони США перебувати на території країни. Після цього Пентагон повідомив, що шукає роз'яснень щодо подальших дій. 

Минулого тижня сотні людей вийшли на вулиці столиці Нігеру з вимогою вивести американські війська після того, як хунта ще більше змінила свою стратегію, розірвавши військову угоду зі Сполученими Штатами та прийнявши російських військових інструкторів.

Минулого року армія Нігеру захопила владу в країні за допомогою перевороту.

СШАвійськаНігерія

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