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США виведуть з експлуатації десятки застарілих штурмовиків

27 червня 2023, 14:19
США виведуть з експлуатації десятки застарілих штурмовиків
Польща США
У 2023-2024 фінансових роках служба відправить на пенсію загалом 63 (21+42) штурмовика A-10 Thunderbolt II.

Комітет Сенату США зі збройних сил дозволив відправити на пенсію велику партію штурмовиків A-10 Thunderbolt II. Керівництво ВПС США просило про це упродовж кількох років.

Про це повідомляє видання  Air & Space Forces Magazine.

Культові літаки A-10 вже доживають свій вік. Закон про дозвіл на національну оборону передбачає виведення з експлуатації 42 штурмовиків Thunderbolt II. Таким чином, керівництво дасть змогу ВПС США позбутися літаків.

Рішення було ухвалене слідом за тим, як Комісія з тактичної авіації та сухопутних військ Комітету Палати представників зі збройних сил затвердила план скорочення парку A-10 Thunderbolt II.

Отже, ВПС США поступово виведуть з експлуатації всі літаки на прізвисько Warthog.

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