США виведуть з експлуатації десятки застарілих штурмовиків
Комітет Сенату США зі збройних сил дозволив відправити на пенсію велику партію штурмовиків A-10 Thunderbolt II. Керівництво ВПС США просило про це упродовж кількох років.
Про це повідомляє видання Air & Space Forces Magazine.
Культові літаки A-10 вже доживають свій вік. Закон про дозвіл на національну оборону передбачає виведення з експлуатації 42 штурмовиків Thunderbolt II. Таким чином, керівництво дасть змогу ВПС США позбутися літаків.
Рішення було ухвалене слідом за тим, як Комісія з тактичної авіації та сухопутних військ Комітету Палати представників зі збройних сил затвердила план скорочення парку A-10 Thunderbolt II.
Отже, ВПС США поступово виведуть з експлуатації всі літаки на прізвисько Warthog.