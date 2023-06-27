США виведуть з експлуатації десятки застарілих штурмовиків

У 2023-2024 фінансових роках служба відправить на пенсію загалом 63 (21+42) штурмовика A-10 Thunderbolt II.

Комітет Сенату США зі збройних сил дозволив відправити на пенсію велику партію штурмовиків A-10 Thunderbolt II. Керівництво ВПС США просило про це упродовж кількох років.



Про це повідомляє видання Air & Space Forces Magazine.

Культові літаки A-10 вже доживають свій вік. Закон про дозвіл на національну оборону передбачає виведення з експлуатації 42 штурмовиків Thunderbolt II. Таким чином, керівництво дасть змогу ВПС США позбутися літаків.

Рішення було ухвалене слідом за тим, як Комісія з тактичної авіації та сухопутних військ Комітету Палати представників зі збройних сил затвердила план скорочення парку A-10 Thunderbolt II.



Отже, ВПС США поступово виведуть з експлуатації всі літаки на прізвисько Warthog.