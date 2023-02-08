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США вивело в Чорне море озброєний есмінець: винен путін

08 лютого 2023, 14:04
США вивело в Чорне море озброєний есмінець: винен путін
На тлі погроз росії Сполучені Штати Америки вивели в Чорне море озброєний сотнею "Томагавків" есмінець.

Американський військово-морський флот вирішив показати росії, що новий наступ на Україну погано для неї закінчиться і тому до Чорного моря перекинув есмінець. На його борту майже сотня ракет "Томагавк", заявили в ВМС США.

Відповідне рішення у США ухвалили ще й на фоні цинічних заяв путіна, який пообіцяв відповісти Заходу на передачу танків Києву "не лише бронетехнікою". Тож у Вашингтоні незабарались з рішенням продемонструвати рф, що готові до цих так званих "відповідей".  

Есмінець USS Nitze прибув до протоки Босфор і пришвартувалося неподалік Стамбула. Судно входить до ударної групи авіаносця George H.W. Bush. 

Сам есмінець належить до класу "Алі Берк", який оснащений майже сотнею крилатих ракет. 

Це перше американське військове судно, яке увійшло до чорноморського регіону з початку повномасштабної війни рф проти України.

Конвенцію Монтре передбачає, що протоки Босфор і Дарданелли Туреччина закриває для військових кораблів, які не мають приписки у чорноморських портах.

РосіявійнаВМС СШАПутінесмінець

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