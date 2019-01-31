США вийдуть з ракетного договору з Росією вже цього тижня, - Reuters
"Як ми розуміємо, настає наступний етап, починається наступна фаза, а саме фаза припинення США своїх зобов'язань у рамках Договору про РСМД, що, мабуть, трапиться в найближчі вихідні", - повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника США з контролю над озброєннями.
Нагадаємо, що зустріч заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова із заступником держсекретаря США Андреа Томпсон не сприяла просуванню щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.
Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.
Раніше Вашингтон висунув Москві ультиматум. Зокрема, якщо Росія не візьметься за виконання своїх зобов'язань за договором, то 2 лютого США вийдуть з ДРСМД. Пізніше МЗС Росія назвав ультиматум США неприйнятним.
Вашингтон звинувачує Москву в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.
Договір був підписаний лідерами США і СРСР в 1987 році і зобов'язував сторони відмовитись від виробництва, використання і зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) та малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.
Нещодавно, супутникові знімки зафіксували нове розміщення Росією ракет і пускових установок "Іскандер" поблизу кордону з Україною.
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