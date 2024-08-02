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США визнали суперника Мадуро переможцем виборів у Венесуелі

02 серпня 2024, 08:33
США визнали суперника Мадуро переможцем виборів у Венесуелі
Фото з вільних джерел
Держдепартамент закликає до мирного та законного процесу передачі влади.
Державний секретар США Ентоні Блінкен визнав Едмундо Гонзалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі.
 
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Держдепартаменту.
 
За словами голови американської дипломатії, Національна виборча рада республіки досі не надала жодних даних, які б підтвердили її поспішне рішення оголосити Ніколаса Мадуро переобраним на новий термін. Натомість демократична опозиція опублікувала понад 80% протоколів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі. 
 
Підрахунок свідчить, що Гонзалес отримав більшість голосів із "непереборною перевагою". Цей факт підтверджують і свідчення незалежних спостерігачів, а також результати опитувань на виході з дільниць.
 
Беручи до уваги "безумовні докази", Сполучені Штати вважають очевидним, що новим президентом Венесуели має стати саме Едмундо Гонзалес, а звинувачення Ніколаса Мадуро на адресу опозиції є безпідставними. 
 
У Вашингтоні привітали Гонзалеса з результатами його кампанії та закликали венесуельський народ розпочати дискусії щодо мирного та законного процесу передачі влади та відновлення у країні демократичних норм.
 
У Каракасі та інших містах Венесуели відбулися протести через фальсифікацію президентських виборів.
 
Ніколас Мадуро намагається відстояти свою нібито перемогу, звернувшись до Верховного суду з проханням про аудит виборів. 
СШАВенесуелавійна в Україніросія окупанти

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