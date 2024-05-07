США визнають путіна президентом рф – Держдеп

США не визнають російські вибори президента вільними та чесними.

Сполучені Штати не будуть направляти представника на так звану "інавгурацію" російського диктатора владіміра путіна, яка відбудеться 7 травня.

Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Зокрема, Міллер наголосив, що США не будуть направляти представника посольства на "інавгурацію" путіна з огляду на те, що посол нині перебуває за межами москви.

Однак речник зазначив, що Вашингтон і далі визнає Володимира Путіна "президентом" росії.

"Ми однозначно не визнаємо ті вибори вільними та чесними, але він – президент росії і продовжуватиме діяти в цій ролі", – пояснив він.