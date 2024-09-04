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США взялись за відновлення своїх АЕС – Bloomberg

04 вересня 2024, 17:33
США взялись за відновлення своїх АЕС – Bloomberg
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Однак роботу більшості реакторів, які нещодавно виведені з експлуатації, відновити складно, пише агентство.

У США через зростання попиту на електроенергію хочуть перезапустити деякі з 13 реакторів АЕС, закритих за останнє десятиліття, але, на думку аналітиків, до введення в експлуатацію готові лише три.

Про  це пише Bloomberg.

Один із них  – реактор АЕС Palisades у Мічигані, на відновлення якого гроші виділили федеральний уряд та влада штату. В 2022 станцію потужністю 800 МВт придбала компанія Holtec International і збиралася її демонтувати, але плани змінилися. Перезапустити реактори хочуть також у Пенсільванії (там знаходиться атомна електростанція Three Mile Island, де у 1979 році сталася велика аварія) та Айові, на станції Duane Arnold. Власники заявили, що готові відновити роботу АЕС, але за умови, що це буде безпечно та економічно.
 
Однак роботу більшості реакторів, які нещодавно виведені з експлуатації, відновити складно, пише агентство. Деякі, наприклад, на АЕС San Onofre у Каліфорнії або Crystal River у Флориді, пошкоджені, інші, включаючи Vermont Yankee та Indian Point недалеко від Нью-Йорка, демонтовано.
 
Bloomberg зазначає, що перезапуск буде дорогим.
 
"Повторне введення цих станцій в експлуатацію справді наголошує на потребі в чистій енергії. Все залежить від того, скільки грошей ви готові витратити",  – заявив Адам Штайн, директор з інновацій у галузі ядерної енергетики у каліфорнійському дослідному центрі Breakthrough Institute.
СШААЕСвійна в Україніросія окупанти

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