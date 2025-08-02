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США й НАТО працюють над новим механізмом постачання американської зброї Україні

02 серпня 2025, 09:08
США й НАТО працюють над новим механізмом постачання американської зброї Україні
Фото: з вільного доступу
Йдеться про транш у 500 мільйонів доларів.

США та НАТО обговорюють новий механізм надання військової допомоги Україні, який передбачає оплату американської зброї коштом європейських членів Альянсу.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на трьох поінформованих співрозмовників.

За даними агентства, НАТО, США та Україна працюють над новим підходом до забезпечення Києва озброєнням із переліку пріоритетних потреб PURL.

Згідно з планом, Україна формуватиме запити на зброю у вигляді траншів обсягом близько 500 мільйонів доларів. Після цього союзники по НАТО, координовані новим генеральним секретарем Марком Рютте, узгоджуватимуть між собою, хто саме надасть або оплатить необхідні позиції зі списку.

Метою є забезпечення України зброєю на суму до 10 мільярдів доларів, повідомив Reuters один із європейських посадовців на умовах анонімності.

"Це лише відправна точка, але це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Ми вже рухаємося в цьому напрямку і підтримуємо цю ініціативу. Такий обсяг допомоги нам дійсно потрібен", – сказав співрозмовник агентства.

Американський чиновник, який також говорив із Reuters, пояснив, що запропонований механізм дозволить обійти тривалі процедури продажу зброї США, пов’язані з поповненням власних запасів. Проте країни НАТО, які захочуть скористатися цим підходом, повинні будуть заздалегідь сплатити кошти для прискореного відновлення американських арсеналів.

Видання зазначає, що технічні аспекти цієї схеми, зокрема механізм переказу коштів США, ще перебувають на етапі обговорення.

 
СШАвійнаНАТО

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