Сша, Японія та Південна Корея почали масштабні навчання

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія сьогодні розпочали масштабні військово-морські навчання за участю американського авіаносця USS Nimitz.

Про це розказали в Міністерстві оборони Південної Кореї.

Повідомляє Yonhap.

Навчання триватимуть 2 дні і до них залучені 8 бойових кораблів та судна забезпечення ВМС 3 держав, зокрема три есмінці та корабель бойової підтримки Південної Кореї, авіаносець і два есмінці від Сполучених Штатів та есмінець ВМС Японії.

Головне завдання - тренування у проведенні протичовнових та пошуково-рятувальних операцій, зокрема виявлення, відстеження, обмін інформацією та реагування на підводні загрози з боку КНДР, а також надання допомоги постраждалим під час аварії в морі.

"Протичовнові навчання проводяться для посилення можливостей реагування Південної Кореї, США та Японії на зростаючі підводні загрози Північної Кореї, в тому числі з огляду на пуски балістичних ракет з підводного човна", розказали в мінобороні Південної Кореї.

Востаннє 3 країни проводили протичовнові навчання у вересні минулого року, а пошуково-рятувальні – 7 років тому.