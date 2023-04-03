Матеріали:
Теми:

Сша, Японія та Південна Корея почали масштабні навчання

03 квітня 2023, 12:57
Сша, Японія та Південна Корея почали масштабні навчання
Фото: milnavigator
Південна Корея, Сполучені Штати та Японія сьогодні розпочали масштабні військово-морські навчання за участю американського авіаносця USS Nimitz.

Про це розказали в Міністерстві оборони Південної Кореї.

Повідомляє Yonhap.

Навчання триватимуть 2 дні і до них залучені 8 бойових кораблів та судна забезпечення ВМС 3 держав, зокрема три есмінці та корабель бойової підтримки Південної Кореї, авіаносець і два есмінці від Сполучених Штатів та есмінець ВМС Японії.

Головне завдання - тренування у проведенні протичовнових та пошуково-рятувальних операцій, зокрема виявлення, відстеження, обмін інформацією та реагування на підводні загрози з боку КНДР, а також надання допомоги постраждалим під час аварії в морі.

"Протичовнові навчання проводяться для посилення можливостей реагування Південної Кореї, США та Японії на зростаючі підводні загрози Північної Кореї, в тому числі з огляду на пуски балістичних ракет з підводного човна", розказали в мінобороні Південної Кореї.

Востаннє 3 країни проводили протичовнові навчання у вересні минулого року, а пошуково-рятувальні – 7 років тому.

СШАЯпоніяПівденна Корея

Останні матеріали

Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Політика
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 15:22
путін –
Cуспільство
путін – "живий мрець". Його або вб'ють, або усунуть – The Sun
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 13:58
Фінляндія в НАТО. Далі – Швеція, а згодом і Україна – Філліпс О'Брайен
Політика
Фінляндія в НАТО. Далі – Швеція, а згодом і Україна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 09:45
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Політика
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Переклад iPress – 31 березня 2023, 16:02
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Політика
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 березня 2023, 12:12
Просто скажіть
Політика
Просто скажіть "ні" і не дайте путіну очолити Раду Безпеки ООН. Чому росія не має права голосу в ООН – TIME
Переклад iPress – 31 березня 2023, 08:36
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Політика
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Переклад iPress – 30 березня 2023, 16:21
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Політика
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Переклад iPress – 30 березня 2023, 13:22
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється