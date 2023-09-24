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США, ймовірно, нададуть Україні "обмежену" модифікацію ATACMS – Ходжес

24 вересня 2023, 18:34
США, ймовірно, нададуть Україні
джерело eadaily
За словами американського генерала, якщо США і передадуть ATACMS Україні, то це будуть ракети з набагато меншим радіусом дальності.

Ймовірно, адміністрація Байдена ухвалила рішення передати Україні "обмежену" модифікацію ракет ATACMS.

Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал Бен Годжес, передає Newsweek.

Офіційно про передавання ATACMS ще не оголошували. Проте Годжес переконаний, що Вашингтон таки ухвалив рішення про надання системи. Він додав, що за непідтвердженими повідомленнями, тип ATACMS, який буде переданий, "це варіант касетних боєприпасів з меншою дальністю дії".

"Це було б корисно для деяких цілей, але не настільки ефективно для знищення великих російських об'єктів в Криму", – каже генерал.

Він дивується, якщо адміністрація Байдена нарешті вирішила надати зброю, "чому для цього рішення існує такий заплутаний план комунікації".

"Чому зараз, а не на  Рамштайн або під час візиту до Вашингтона президента Зеленського. Це створило б більший тиск на Німеччину щодо поставки її ракетної системи Taurus, яка також дуже потрібна Україні", – сказав Годжес.

За словами Годжеса, адміністрації Байдена має побоювання, що Україна спробує атакувати цими ракетами територію росії. Генерал нагадав, що у своїй звичайній модифікації ATACMS можуть стріляти на відстань до 300 км.

Він додав, що Велика Британія і Франція були задоволені тим, що Україна не використовує надані ракети Storm Shadow і SCALP для знищення цілей на російській території.

"Тим не менш, негайне надання цієї зброї матиме велике значення для підтримки зусиль України, спрямованих на те, щоб зробити Крим несприятливим місцем для російських військ", – підсумував Годжес.

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