Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чіпів у Китаї – Reuters

24 лютого 2023, 20:26
США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чіпів у Китаї – Reuters
Фото: ЕРА
Швидше за все, це буде обмеження на рівні, до якого вони можуть зростати в Китаї.

Сполучені Штати, ймовірно, обмежать рівень передових напівпровідників, вироблених південнокорейськими компаніями в Китаї.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого американського посадовця.

У жовтні південнокорейські Samsung Electronics і SK Hynix, провідні світові виробники мікросхем пам'яті, отримали річну відстрочку від американських експортних обмежень, спрямованих на те, щоб зірвати технологічні амбіції Пекіна і заблокувати його військові досягнення.

"Швидше за все, це буде обмеження на рівні, до якого вони можуть зростати в Китаї", - сказав Алан Естевез, заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки, коли його запитали, що станеться після закінчення терміну дії дозволу.

"Ми працюємо з ними, щоб гарантувати, що ми не завдамо шкоди компаніям наших союзників. У той же час, ми збираємося перешкоджати Китаю створювати можливості, які загрожуватимуть нам колективно", - сказав він.

Міністерство промисловості Південної Кореї в п'ятницю заявило, що між Південною Кореєю і Сполученими Штатами не було ніяких конкретних обговорень щодо встановлення верхнього ліміту на рівні технологій.

Samsung Electronics не надала коментарів. У SK Hynix не змогли одразу ж надати коментар.

Samsung і SK Hynix, які контролюють близько половини світового ринку мікросхем флеш-пам'яті NAND, в останні десятиліття інвестували значні кошти в Китай для виробництва мікросхем, які є життєво важливими для клієнтів, включаючи технологічних гігантів Apple і Amazon.

Раніше американський чиновник визнав існування домовленості з Японією та Нідерландами про те, що ці країни запровадять нові обмеження на експорт інструментів для виробництва мікросхем до Китаю.

СШАКитайвиробництва південнокорейських чіпів

Останні матеріали

До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Політика
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 17:38
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Політика
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 15:59
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Політика
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Дмитро Редько – 24 лютого 2023, 15:28
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Політика
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 12:17
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують
Політика
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують "блакитні фішки" у твітері – Washington Post
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 09:16
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження
Політика
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження "веееллликого" наступу гєрасімова та "комедія" з постачанням зброї Заходом – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 17:46
Україна може повернути Крим. Західні політики змінюють свою точку зору, дослухаючись до військових експертів і відкидаючи кремлівську пропаганду – Politico
Політика
Україна може повернути Крим. Західні політики змінюють свою точку зору, дослухаючись до військових експертів і відкидаючи кремлівську пропаганду – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 16:04
У республіканців почалися праймеріз до виборів президента США. Позиції кандидатів ДеСантіс і Гейлі створюють загрозу для підтримки України – Washington Post
Політика
У республіканців почалися праймеріз до виборів президента США. Позиції кандидатів ДеСантіс і Гейлі створюють загрозу для підтримки України – Washington Post
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 13:52
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється