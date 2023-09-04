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США заарештували російських активів на $1 млрд

04 вересня 2023, 11:55
США заарештували російських активів на $1 млрд
Фото: з відкритих джерел
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Українк США наклали арешт на понад як $1млрд приватних російських активів в різних країнах.

Про це повідомляє CBS News.

"Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Заарештовували контрабандистів у Італії, Німеччині, Латвії. Також висунули звинувачення за відмивання грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що сховатися ніде", – заявила  заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

Офіс Монако керує робочою групою KleptoCapture – підрозділом Мін’юсту, створеним у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів та пошуку їхніх прихованих активів по всьому світу. За словами заступниці генпрокурора, ця робота спирається на широку співпрацю з іноземними партнерами.

"Ми бачимо справді безпрецедентну згуртованість міжнародного співтовариства, яке об’єдналося, щоб ізолювати путінський режим, засудити його неймовірну жорстокість проти українського народу", – додала Монако.

KleptoCapture не лише шукає поплічників кремля, які приховують активи і тих, хто допомагає олігархам уникати санкцій.

"Банкам, авіаційній галузі, страховим компаніям, усім, хто збирається виводити російські активи, – це знак і попередження: будьте обережні з тими, з ким маєте справу, тому що ми спостерігаємо і будуть наслідки, якщо ви допомагатимете і сприятимете ухиленню від санкцій"– сказала Монако.

В минулому році Міністерство юстиції конфіскувало на Фіджі супер’яхту вартістю $300 млн, яка належала олігарху Сулейману Керімову і затребувало конфіскації яхти вартістю 90 млн біля берегів Іспанії, яка належала олігарху Віктору Вексельбергу.

Також серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю $60 млн і літак Boeing - $350 млн, зареєстровані на мережу з 5-ти підставних компаній і анонімного трасту, які пов'язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем. 

"Ми прагнемо отримати від Конгресу повноваження, які дозволять нам використовувати отримані кошти на користь українського народу", – підсумувала заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.
СШАарештактиви рф

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