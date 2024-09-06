США заблокували 32 російські інтернет-домени, що використовувалися для пропаганди

Зусилля щодо розширення російського впливу були спрямовані не лише на аудиторію у Сполучених Штатах

У США Міністерство юстиції спільно з ФБР розкрило та заблокувало 32 інтернет-домени, які використовувалися для створення необхідного контенту та, як зазначили у Міністерстві юстиції, розповсюдження шкідливого впливу у США та інших країнах.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства юстиції США.

Більшість виступало в ролі так званих "двійників" - маскувалося під відомі американські та європейські ЗМІ, але доносили інформацію, яка була потрібна замовнику - російському уряду, який і оплачував всю цю операцію.

Операція з надання впливу спиралася на інфлюенсерів, контент, створений штучним інтелектом, платну рекламу в соціальних мережах та облікові записи в соціальних мережах для залучення інтернет-трафіку на кіберсквотовані та інші домени.

Як стверджується у відкритій заяві міністерства, російські компанії Social Design Agency (SDA), Structura National Technology (Structura) та ANO Dialog, які діють під керівництвом та контролем Адміністрації президента росії, і, зокрема, першого заступника керівника Адміністрації президента Сергія Кирієнка, використовували ці домени , серед іншого, для таємного поширення російської урядової пропаганди з метою скорочення міжнародної підтримки України, зміцнення проросійської політики та інтересів та впливу на виборців на виборах у США та інших країнах, включаючи президентські вибори у США 2024 року.

"Міністерство юстиції вилучає 32 інтернет-домени, які російський уряд і спонсоровані російським урядом суб'єкти використовували для участі в таємній кампанії з втручання та впливу на результати виборів у нашій країні", - заявив генеральний прокурор Меррік Б. Гарланд. - Як стверджується в наших судових документах, найближче оточення президента владіміра путіна, включаючи Сергія Кирієнка, доручило російським компаніям зі зв'язків з громадськістю просувати дезінформацію та спонсоровані державою наративи в рамках кампанії впливу на президентські вибори в США 2024 року. Внутрішній плановий документ, створений кремлем, свідчить, що мета кампанії — забезпечити кращий для росії результат виборів. Сайти, які ми вилучаємо сьогодні, були заповнені російською урядовою пропагандою, створеною кремлем для скорочення міжнародної підтримки України, зміцнення проросійської політики та інтересів та впливу на виборців у Сполучених Штатах та інших країнах".

Зусилля щодо розширення російського впливу були спрямовані не лише на аудиторію у Сполучених Штатах. Іншими цілями пропаганди злочинців були Німеччина, Мексика та Ізраїль, серед інших. Кампанії впливу прагнули вплинути на громадян цих країн, щоб підтримати цілі російського уряду, зокрема, шляхом підриву відносин Сполучених Штатів із цими країнами, наголошується у документі.

Як заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд, у рамках операції підроблені сайти, які маскувались під такі ЗМІ, як The Washington Post або Fox News, перенаправляли користувачів на контент російського виробництва. При цьому спеціально видозмінювалися домени. Зокрема, washingtonpost.pm росіяни змінювали на washingtonpost.com, щоб публікувати повідомлення російського уряду, представлені як зміст законних ЗМІ. Серед фейкових сайтів відомих ЗМІ були клони Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde та багато інших.