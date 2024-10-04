США заблокували десятки інтернет-ресурсів, пов’язаний із російською розвідкою

Зловмисники отримували доступ до комп’ютерів та електронних поштових скриньок уряду США

Міністерство юстиції США оголосило у четвер про арешт 41 інтернет-домена, який використовувався агентами російської розвідки та її поплічниками для здійснення комп’ютерного шахрайства і зловживань у країні.

Про це повідомила пресслужба Мін’юсту США.

"російський уряд запустив цю схему, щоб викрасти конфіденційну інформацію американців, використовуючи, здавалося б, законні облікові записи електронної пошти, щоб обманом змусити жертв розкрити облікові дані. За постійної підтримки наших партнерів з приватного сектору ми будемо невпинними у викритті російських акторів і кіберзлочинців і позбавимо їх інструментів їхньої незаконної торгівлі", – сказала заступниця генерального прокурора Ліза Монако.

Відповідно до частково розкритих показань під присягою, наданих на підтримку урядового ордера на арешт, конфісковані домени використовувалися хакерами, які належать до Callisto Group або її довірених осіб, які працюють на Callisto Group, оперативний підрозділ Центру 18 Федеральної служби безпеки росії.