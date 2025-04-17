США заблокували резолюцію ООН, що засуджує агресію росії в Україні

Штати проголосували разом з росією та білоруссю.

США не підтримали у Генасамблеї ООН резолюцію про співпрацю з Радою Європи, бо у ній містилось засудження російської агресії в Україні.

У заяві місії Штатів в ООН сказано, що такі формулювання є "некорисними для просування справи миру".

"Підтримання міжнародного миру та безпеки, в тому числі шляхом мирного врегулювання суперечок, є основною метою, заради якої була створена Організація Об’єднаних Націй. Нинішня резолюція повторює заяви щодо російсько-української війни, яку Сполучені Штати вважають некорисною для просування справи миру", — заявили у представництві США в ООН.

Також там висловили сподівання, що Рада Європи та всі держави-члени ООН "підтримають і зміцнять зусилля для досягнення всеосяжного та тривалого миру між росією та Україною".

Резолюцію Люксмебургу та Литви підтримали 105 держав. Окрім Штатів, проти проголосували росія, білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Нігер та Судан.