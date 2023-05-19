США заборонили екпортувати побутову техніку до росії та білорусі

Влада Сполучених Штатів оголосила про нові експортні обмеження проти країн-агресорів.

США заборонили постачати до росії та білорусі електроприлади, телефони, диктофони та побутову техніку.

Про це повідомляє американське Бюро промисловості та безпеки.

Тепер 1 224 промислових вироби, додані до списку, потребуватимуть ліцензії на експорт або реекспорт і передачу в межах росії та білорусі.

До списку заходів експортного контролю додано інструменти та електроприлади, фотопапір та інші паперові вироби, фарби, тканини, човни і пасажирський транспорт, обладнання для харчової промисловості.

Також Сполучені Штати ввели заборону на ввезення в рф низки телефонів, диктофонів, мікрофонів і побутової техніки. Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо підприємств російської оборонної промисловості. Йдеться про НВП "Пріма", НВО "Іжевські безпілотні системи", компанії "Стрєла" та "Роствєртол".

Під нові обмеження потрапили Брянський автомобільний завод, автозавод "Урал", Уральський завод цивільної авіації та Улан-Уденський авіаційний завод.

Щодо цих підприємств запроваджено додаткові вимоги для угод з експорту, реекспорту і трансферу за участю внесених до чорного списку підприємств.