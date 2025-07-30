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США загрожують Китаю 100% митами за закупівлю російської нафти

30 липня 2025, 10:26
США загрожують Китаю 100% митами за закупівлю російської нафти
Пекін відповів, що дотримуватиметься власної енергетичної політики.

США попередили китайських чиновників про можливі наслідки закупівель російської нафти, але Пекін наголосив на своєму суверенітеті.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє агентство Reuters.

Переговори між делегаціями США і Китаю відбулися в Стокгольмі і тривали два дні. 

За словами Бессента, американська сторона також висловила занепокоєння щодо закупівель Китаєм іранської нафти та експорту в рф товарів подвійного призначення на суму понад 15 млрд доларів.

"Тож, гадаю, будь-хто, хто купує санкційну російську нафту, має бути готовий до цього", - сказав Бессент на пресконференції.

Він нагадав, що Конгрес США готує заходи, які передбачають введення аналогічних тарифів союзниками по всьому світу.

Президент Дональд Трамп у понеділок скоротив термін для Москви, щоб домогтися прогресу у мирних переговорах щодо України. В іншому разі, через 10 днів США введуть вторинні мита у розмірі 100% на покупців російської нафти.

За словами Бессента, Китай відповів, що є суверенною державою і керуватиметься власною політикою в енергетичній сфері.

"Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо на нього зазіхати, тож вони готові платити 100% мито", — додав міністр.

Наразі Китай залишається найбільшим покупцем російської нафти - близько 2 мільйонів барелів на добу. Слідом ідуть Індія та Туреччина.

 

СШАКитай

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