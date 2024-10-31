США захищатимуть Південну Корею всіма видами озброєння, зокрема ядерною – Остін

Сеул занепокоєний співпрацею КНДР та росії.

У разі загрози США захищатимуть Південну Корею всіма видами озброєнь, включно з ядерною зброєю.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на спільному з міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хеном брифінгу для ЗМІ.

Він запевнив Кім Йон Хена в тому, що США залишаються повністю відданими захисту союзника, а їхні зобов'язання щодо розширеного стримування залишаються непохитними.

Остін зазначив, що США готові використовувати весь арсенал оборонних засобів, включно з ядерними і сучасними неядерними можливостями.

"Сьогодні я запевнив міністра оборони Південної Кореї Кім Йон Хена, що Сполучені Штати залишаються повністю відданими обороні Республіки Корея, і наші зобов'язання щодо розширеного стримування залишаються залізними", - наголосив Остін.

У Пентагоні повідомили, що США та Південна Корея зміцнюють спільну позицію стримування та реагування шляхом посилення розширеного співробітництва через Ядерну консультативну групу, яка забезпечує інтегроване планування, прийняття рішень і виконання операцій зі звичайною та ядерною зброєю, а також шляхом проведення спільних широкомасштабних польових навчань.

Для стримування ракет КНДР і ефективного реагування на них країни планують модернізувати спільні системи раннього попередження та можливості протиракетного захисту від загроз.

Крім того, Вашингтон та Сеул розширять науково-технічне співробітництво для впровадження оборонних інновацій та передових технологій, зокрема із застосуванням ШІ та квантових технологій.