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США закликали американців негайно покинути білорусь

21 серпня 2023, 21:54
США закликали американців негайно покинути білорусь
Фото: ДПСУ
Їм не рекомендують їхати до росії та України.

Посольство Сполучених Штатів у білорусі у понеділок опублікувало попередження для американців у зв’язку із закриттям двох із шести пунктів пропуску на білорусько-литовському кордоні.

Попередження опубліковане на сайті посольства.

Повідомляється, що днями Литва закрила два прикордонні переходи з білоруссю, аналогічний крок може зробити Польща і Латвія. Також американцям не радять відвідувати білорусь з наступних причин: через те, що влада країни сприяє неспровокованому нападу росії на Україну; через нарощування російських сил; через свавільне застосування місцевих законів та можливість громадянських заворушень; через ризик затримання, у разі якого можливості посольства США обмежені.

"Громадяни США в білорусі повинні негайно покинути країну. Розгляньте можливість виїзду через залишилися прикордонні переходи з Литвою і Латвією або літаком. Громадянам США не дозволяється в'їжджати до Польщі по суші з білорусі. Не виїжджайте в росію або в Україну", - додали вони.

СШАвійна в Україніросія окупантикордон з білоруссю

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