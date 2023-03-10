США закликали Ізраїль приєднатися до "архітектури безпеки" та надати допомогу Україні

Штати стурбовані розширенням стратегічного партнерства Ірану з росією, у тому числі використанням іранських безпілотників для вбивства цивільних осіб в Україні.

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Ізраїль долучитися до "світової архітектури безпеки" і надати допомогу Україні.

Про це повідомляє Суспільне.

Глава Пентагону зазначив, що в обмін на підтримку росія пропонує Ірану безпрецедентну оборонну співпрацю, в тому числі в галузі ракет і протиповітряної оборони.

Очільник Пентагону зазначив, що зараз Ізраїль надає корисну гуманітарну підтримку Україні, але цього недостатньо.

"Ми закликаємо всіх наших союзників і партнерів активізуватися в цей переломний момент історії. Країни доброї волі повинні терміново зробити все можливе, щоб допомогти Україні боротися за свою свободу. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження інтеграції Ізраїлю в регіональну архітектуру безпеки", - сказав Остін.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, щоб допомогти Україні.

"Ми докладаємо всіх зусиль у координації зі США, щоб допомогти уряду України захистити свій народ, і ми робимо це, усвідомлюючи, які інтереси Ізраїлю в регіоні", - додав він.