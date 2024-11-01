США закликали Китай вплинути на росію та Північну Корею – AP

За словами експертів, Пекін може не схвалити тісніше військове партнерство між росією і Північною Кореєю, оскільки вважає його дестабілізуючим.

У зв'язку з відправленням північнокорейських солдатів для участі у війні проти України США і Південна Корея закликали Китай використати свій вплив на росію та КНДР, щоб запобігти ескалації.

Про це пише Associated Press з посиланням на представника Держдепартаменту, який говорив на умовах анонімності.

Зазначається, що на початку поточного тижня три провідні американські дипломати зустрілися з послом Китаю в Сполучених Штатах, щоб наголосити на занепокоєнні США та закликати Китай використати свій вплив у зазначених цілях.

Про "серйозну розмову" заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. А прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен'юй зазначив, що позиція Китаю щодо української кризи "послідовна і ясна":