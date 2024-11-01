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США закликали Китай вплинути на росію та Північну Корею – AP

01 листопада 2024, 11:11
США закликали Китай вплинути на росію та Північну Корею – AP
Фото: з вільного доступу
За словами експертів, Пекін може не схвалити тісніше військове партнерство між росією і Північною Кореєю, оскільки вважає його дестабілізуючим.
У зв'язку з відправленням північнокорейських солдатів для участі у війні проти України США і Південна Корея закликали Китай використати свій вплив на росію та КНДР, щоб запобігти ескалації.
 
Про це пише Associated Press з посиланням на представника Держдепартаменту, який говорив на умовах анонімності.
 
Зазначається, що на початку поточного тижня три провідні американські дипломати зустрілися з послом Китаю в Сполучених Штатах, щоб наголосити на занепокоєнні США та закликати Китай використати свій вплив у зазначених цілях.
 
Про "серйозну розмову" заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. А прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен'юй зазначив, що позиція Китаю щодо української кризи "послідовна і ясна":
 
"Китай прагне мирних переговорів і політичного врегулювання української кризи. Ця позиція залишається незмінною. Китай продовжить відігравати конструктивну роль у цьому напрямку".
 
За словами експертів, Пекін може не схвалити тісніше військове партнерство між росією і Північною Кореєю, оскільки вважає його дестабілізуючим.
 
Як зазначив експерт з міжнародних відносин у китайському університеті Женьмінь Ши Інхун, партнерство рф та Північної Кореї суперечить цілям Пекіна щодо встановлення миру на Корейському півострові.
 
"Той факт, що Китай поки що нічого не сказав про угоду про військовий союз між Північною Кореєю і Росією, вказує на те, що Китай категорично з нею не згоден", - заявив він.
 
Старший науковий співробітник Ініціативи з діалогу США і Китаю з глобальних питань у Джорджтаунському університеті Денніс Вайлдер назвав мовчання Пекіна щодо дій Північної Кореї "приголомшливим". За його словами, Пекін має знайти баланс між підтримкою москви і тим, щоб не злити Захід.
 
Директор Інституту американських і східноазіатських досліджень в Університеті Ляоніна Лу Чао вважає, що США не варто очікувати, що Китай керуватиме Північною Кореєю.

 

СШАКитайНАТОвійна в Україніросія окупанти

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