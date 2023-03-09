США закликали обидві сторони протестів у Грузії уникати насильства

У Вашингтоні стурбовані законопроєктами про "іноземних агентів".

Державний департамент США виступив з закликом до влади Грузії поважати свободу мирних зібрань, та застеріг обидві сторони від ескалації та насильницьких дій під час протестів.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

Він заявив, що у Вашингтоні стурбовані законопроєктами про "іноземних агентів", які розглядаються грузинським парламентом, та закликав поважати верховенство права під час протестів.

"Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість та уникати будь-якої ескалації чи насильницьких дій, поважати верховенство права та демократичні цінності Грузії", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Прайс підкреслив, що реалізація законопроєктів про "іноземних агентів" може змусити замовкнути незалежні голоси громадян Грузії, що стане загрозою євроатлантичному майбутньому країни та її відносинам із стратегічними партнерами.

Як відомо, парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. В МВС заявили, що "протест вийшов за межі законодавчих рамок про свободу вираження поглядів і мирні зібрання" та що поліція змушена була застосувати силу. Також стверджують, що внаслідок агресивних дій протестувальників кілька поліцейських травмовані і їхнє спорядження пошкоджене. Затримали понад 60 осіб.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.