США закликали Росію звільнити засуджених в Криму українців Давиденка і Бекірова
"Ми глибоко стурбовані вчорашніми судовими рішеннями в Криму про продовження арешту Едема Бекірова і засудження Костянтина Давиденка до 10 з половиною років ув'язнення. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів", – ідеться в заяві, повідомляє посольство США.
7 червня підконтрольний окупаційній владі Криму суд Сімферополя продовжив на 2 місяці тримання під вартою політв’язня Едема Бекірова, якого підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки.
6 червня російський Верховний суд Криму засудив до 10,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму громадянина України Костянтина Давиденка, якого звинуватили в шпигунстві.
Нагадаємо, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.
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