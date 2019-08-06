США закликали Росію звільнити засуджених в Криму українців Давиденка і Бекірова

"Ми глибоко стурбовані вчорашніми судовими рішеннями в Криму про продовження арешту Едема Бекірова і засудження Костянтина Давиденка до 10 з половиною років ув'язнення"

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві висловило стурбованість у зв'язку з рішеннями російських судів у Криму продовжити арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова, а також вироком, винесеним щодо громадянина України Костянтина Давиденка. У посольстві США в Україні закликали негайне звільнити всіх українських політичних в'язнів.

"Ми глибоко стурбовані вчорашніми судовими рішеннями в Криму про продовження арешту Едема Бекірова і засудження Костянтина Давиденка до 10 з половиною років ув'язнення. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів", – ідеться в заяві, повідомляє посольство США.

7 червня підконтрольний окупаційній владі Криму суд Сімферополя продовжив на 2 місяці тримання під вартою політв’язня Едема Бекірова, якого підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки.

6 червня російський Верховний суд Криму засудив до 10,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму громадянина України Костянтина Давиденка, якого звинуватили в шпигунстві.

Нагадаємо, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.