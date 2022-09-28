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США закликали своїх громадян покинути росію

Ольга
Матарикіна
Громадян США просять скористатися сухопутними машрутами
США закликали своїх громадян покинути росію Фото: Getty Images
Посольство США у Москві закликає своїх громадян не відвідувати росію, а тих, хто зараз перебуває там, просять негайно виїхати.
 
Про це повідомляє сайт посольства.
 
"Громадяни США не повинні їздити до росії, а ті, хто проживає або подорожує в росії, повинні негайно залишити росію, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок", - йдеться у повідомленні.
 
У посольстві також наголосили, що варіанти комерційних рейсів до рф наразі вкрай обмежені та часто недоступні у короткі терміни. Тому громадянам США варто скористатися сухопутними машрутами.
 
"Посольство США має серйозні обмеження у своїх можливостях щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включаючи транспортні можливості, можуть раптово стати ще більш обмеженими", - наголосили у дипвідомстві.
 
Нагадаємо, раніше Естонія просила громадян не їхати до рф без нагальної потреби та уникати поїздок до районів, які межують з Україною. Пізніше з аналогічними закликами виступили у Польщі та Болгарії. 
 
Зазначимо, що після оголошення російським диктатором володимиром путіним в мобілізації в росії спалахнули протести по різних регіонах. У різних містах країни затримали понад дві тисячі людей. Чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.
 
 
 
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28 09 2022 13:39
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