США закликали своїх громадян покинути росію

Громадян США просять скористатися сухопутними машрутами

Посольство США у Москві закликає своїх громадян не відвідувати росію, а тих, хто зараз перебуває там, просять негайно виїхати.

"Громадяни США не повинні їздити до росії, а ті, хто проживає або подорожує в росії, повинні негайно залишити росію, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок", - йдеться у повідомленні.

У посольстві також наголосили, що варіанти комерційних рейсів до рф наразі вкрай обмежені та часто недоступні у короткі терміни. Тому громадянам США варто скористатися сухопутними машрутами.

"Посольство США має серйозні обмеження у своїх можливостях щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включаючи транспортні можливості, можуть раптово стати ще більш обмеженими", - наголосили у дипвідомстві.

Нагадаємо, раніше Естонія просила громадян не їхати до рф без нагальної потреби та уникати поїздок до районів, які межують з Україною. Пізніше з аналогічними закликами виступили у Польщі та Болгарії.

Зазначимо, що після оголошення російським диктатором володимиром путіним в мобілізації в росії спалахнули протести по різних регіонах. У різних містах країни затримали понад дві тисячі людей. Чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.