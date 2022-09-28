НОВИНИГромадян США просять скористатися сухопутними машрутамиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США закликали своїх громадян покинути росію
Фото: Getty Images
Посольство США у Москві закликає своїх громадян не відвідувати росію, а тих, хто зараз перебуває там, просять негайно виїхати.
Про це повідомляє сайт посольства.
"Громадяни США не повинні їздити до росії, а ті, хто проживає або подорожує в росії, повинні негайно залишити росію, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок", - йдеться у повідомленні.
У посольстві також наголосили, що варіанти комерційних рейсів до рф наразі вкрай обмежені та часто недоступні у короткі терміни. Тому громадянам США варто скористатися сухопутними машрутами.
"Посольство США має серйозні обмеження у своїх можливостях щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включаючи транспортні можливості, можуть раптово стати ще більш обмеженими", - наголосили у дипвідомстві.
Нагадаємо, раніше Естонія просила громадян не їхати до рф без нагальної потреби та уникати поїздок до районів, які межують з Україною. Пізніше з аналогічними закликами виступили у Польщі та Болгарії.
Зазначимо, що після оголошення російським диктатором володимиром путіним в мобілізації в росії спалахнули протести по різних регіонах. У різних містах країни затримали понад дві тисячі людей. Чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.
Раніше повідомлялося, що мобілізація в рф не вплине на хід війни у найближчі місяці.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 09 2022 13:39 МЕДІА
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- Після звільнення Харківщини вже розчистили 200 км доріг - Кубраков
- На тимчасово окупованих територіях України чинять тиск на медиків і грабують лікарні - голова НСЗУ
СТАТТІ